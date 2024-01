Fährbrück

04:00 Uhr

Wachstumskritiker Niko Paech zu den Bauernprotesten: "Ohne Veränderung des Verbraucherverhaltens keine Agrarwende"

"Mehr Menschen sollten wieder in der Landwirtschaft arbeiten", sagt Umweltökonom Prof. Niko Paech. Der bekannte Wachstumskritiker kommt zu einem Gesprächsabend in den Landkreis Würzburg.

Plus Der Staat soll Landwirte unterstützen, Subventionen sind nötig - aber nicht für alle, sagt der Umweltökonom. Im Interview erklärt er, warum er die aktuellen Proteste kritisch sieht.

Von Angelika Kleinhenz

Kann ein genügsameres Leben glücklich machen? Kann achtsames Einkaufen zur Lösung der Konflikte in der Landwirtschaft beitragen? Zur Diskussion darüber lädt die Katholische Landvolkbewegung am 2. Februar zu einem öffentlichen Gesprächsabend mit Wachstumskritiker Niko Paech in den Hubertushof nach Fährbrück bei Hausen (Lkr. Würzburg) ein.

Der Volkswirt hat sich der Nachhaltigkeit verschrieben und ist für seine, teils umstrittenen, Bücher über "Postwachstumsökonomie" bekannt. Bei der Veranstaltung für Erzeugerinnen und Erzeuger sowie Verbraucherinnen und Verbraucher wird der 63-Jährige mit Bildungsreferent Dr. Wolfgang Meyer zu Brickwedde von der Diözese Würzburg sprechen.

