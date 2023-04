Bad Neustadt

04:00 Uhr

Wärmepumpe, Pellets, Gas? Zu dieser Heizung rät Heizungsbauer Michael Meukel aus Bad Neustadt momentan

Heizungsbauer Michael Meukel steht in Bad Neustadt vor einer Wärmepumpe. Warum er diese nicht für jedes Haus empfehlen kann und welche Alternativen er sieht, verrät er im Interview.

Plus Ab 2024 sollen keine reinen Öl- oder Gasheizungen mehr installiert werden. Heizungsbauer Michael Meukel sagt, ob bei ihm jetzt nur noch Wärmepumpen gefragt sind.

Von Kristina Kunzmann Artikel anhören Shape

Soll ich mir noch schnell eine neue reine Ölheizung einbauen lassen, bevor das nicht mehr erlaubt ist? Funktioniert eine Wärmepumpe auch im Altbau? Was mache ich mit meiner noch funktionierenden, aber schon älteren Gastherme? Mit solchen Fragen wird Michael Meukel – er führt den Heizungs- und Sanitärbetrieb Meukel in Bad Neustadt in der vierten Generation – momentan täglich konfrontiert. Denn die Entwürfe zum neuen Gebäudeenergiegesetz sehen vor, dass ab 2024 nur noch Heizungen mit einem Anteil von mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien installiert werden dürfen.

"Obwohl entsprechende Regelungen in den Regierungsprogrammen absehbar waren, kommen die Entwürfe aus meiner Sicht nun mit der Brechstange: Alles soll innerhalb von neun Monaten passieren", sagt Heizungsbauer Michael Meukel. Im Interview spricht der Experte darüber, wie es seinen Kunden mit den Entwürfen geht und erklärt, welche Heizungsart er bei Neubau und Sanierung empfehlen würde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .