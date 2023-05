Urspringen

Wärmepumpen-Pionier aus Urspringen: Wärmepumpen gehen zu 90 Prozent auch im Altbau

Heizungs-, Lüftungs-, Klimatechniker Roman Weimann aus Urspringen ist so etwas wie der Wärmepumpen-Pionier im Landkreis Main-Spessart.

Plus Heizungsbauer Roman Weimann hat schon vor 25 Jahren die erste Wärmepumpe eingebaut. Die Technik sei auf Dauer einfach die günstigste Alternative und nur für wenige nicht geeignet.

Heizungsbaumeister Roman Weimann aus Urspringen ist so etwas wie der Wärmepumpen-Pionier im Landkreis Main-Spessart. Und er ist von der Technik immer noch überzeugt. Der 64-Jährige, der inzwischen im Ruhestand ist, sagt, ihn störe die häufig zu hörende pauschale Aussage, im Altbau gehe keine Wärmepumpe. "In jedem Altbau geht zu 90 Prozent auch eine Wärmepumpe", entgegnet er. Dabei müsse noch nicht einmal der ganze Estrich für eine Fußbodenheizung raus. "Da rege ich mich immer auf, wenn es heißt: Wärmepumpe geht nicht mit Heizkörpern", sagt Weimann, der auch Heizungs-, Lüftungs-, Klimatechniker ist. Das gehe sehr wohl, es müsse nur ordentlich berechnet sein.

Es brauche auch nicht unbedingt eine Dämmung. Er fahre die Wärmepumpe in seinem alten Haus trotz Heizkörpern im Winter auch nicht mit mehr als 40 Grad Vorlauftemperatur. Dafür hat er aber Niedrigtemperaturheizkörper aus Aluminium und in der Küche einen Gebläsekonvektor, der etwa 800 Euro koste und die Wärme zirkulieren lasse. Früher habe er seine Kunden im Altbau mit Heizkörpern testen lassen, ob eine Vorlauftemperatur von 40 Grad reiche. Und siehe da: Bei den meisten habe es gereicht, selbst wenn man sonst nichts geändert habe. Also gehe auch eine Wärmepumpe. Es gebe auch eingebaute Elektroheizstäbe, wenn etwa fürs Bad schnell Wärme gebraucht wird, oder als vorübergehende Unterstützung bei extremen Minustemperaturen. "Ich muss wegen einem Heizkörper nicht die ganze Heizung höher laufen lassen", findet Weimann.

