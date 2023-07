Wärmepumpen: Youtuber und Energieberater Carsten Herbert erklärt, wann sie im Altbau eingebaut werden können

Plus Welche Gebäude sind für eine Wärmepumpe geeignet, wie kann man sie auf diese Heizungsart vorbereiten und warum kann auch eine Klimaanlage heizen?

Es geht um ein Thema, das vielen Hausbesitzern derzeit auf den Nägeln brennt: Funktionieren Wärmepumpen auch im Altbau? Kein Wunder also, dass Schweinfurter Stadthalle voll besetzt ist, als der Youtuber Carsten Herbert auf Einladung der Lokalen Agenda 2030 über das Thema spricht. Unter dem Namen "Energiesparkommissar" macht der gelernte Bauingenieur Videos, in denen er unter anderem zeigt, wie man im Eigenheim Energie sparen oder eine Wärmepumpe effektiv einsetzen kann.

Zu Beginn seines Vortrags erklärt Herbert, warum das Thema so aktuell geworden ist: "Wir müssen auch im Bereich der Wärmeversorgung möglichst klimaneutral werden." Dieses Ziel sei jedoch mit den herkömmlichen Gas- und Ölheizungen, die mit fossilen Brennstoffen laufen, nicht zu erreichen. Die beste Alternative sei eine elektrische Wärmepumpe.