Wahl um Deutschlands schönsten Wanderweg ist entschieden: Rhöner Extratour Michelsberg unter den Top 10

Plus Achtungserfolg für die Tour um den Münnerstädter Michelsberg im Wettbewerb des Wandermagazins. Wie viele Stimmen es für den Rhöner Weg gab und wer gewann.

Im Grunde war es schon ein Riesenerfolg, dass es die Extratour Michelsberg ins Finale schaffte. Schließlich hatten sich mehr als 100 kurze und lange Wanderwege aus ganz Deutschland bei der Fachzeitschrift "Wandermagazin" beworben, um Deutschlands schönster Wanderweg 2023 zu werden.

25 davon wurden von einer hochkarätig besetzten Fachjury für die Endausscheidung nominiert: zehn Mehrtagestouren sowie 15 Tagestouren, in der letztgenannten Kategorie auch der Premiumwanderweg im Landkreis Bad Kissingen.