Wahlen bei der CSU: Schwaches Ergebnis für Söder-Vize Dorothee Bär

Plus Bezirkschef Steffen Vogel spricht von einem "vollen Erfolg" für die Unterfranken in der CSU. Neben Bär sind vier weitere Vertreterinnen und Vertreter aus der Region im Parteivorstand dabei.

Die Bundestagsabgeordnete Dorothee Bär aus Ebelsbach (Lkr. Haßberge) bleibt eine der Stellvertreterinnen von CSU-Parteichef Markus Söder. Beim Parteitag am Wochenende in München kam die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion auf 75,2 Prozent der Delegiertenstimmen. Bär ist seit 2017 Partei-Vize.

Die Zustimmung für die 45-Jährige fiel vergleichsweise schwach aus. Dorothee Bär ist mit ihren öffentlichen Auftritten und Positionen in der CSU nicht immer unumstritten. Allerdings ist das Abstimmungsergebnis auch keine Überraschung: 2021 erzielte die frühere Digital-Staatsministerin bei den parteiinternen Wahlen das exakt gleiche Resultat.