Herschfeld

07.12.2023

Waikis Bar in Bad Neustadt schließt: Warum Waios Dinudis nach 17 Jahren aufhört und worauf er sich jetzt freut

Waios "Waiki" Dinudis schließt "Waikis Bar" in Herschfeld zum 30. Dezember 2023. Er möchte sich künftig auf seine Arbeit als Immobilienmakler konzentrieren und mehr Zeit mit seiner Familie verbringen.

Plus Waikis Bar im Keller des Restaurants Piräus öffnet Ende Dezember zum letzten Mal. Wie die Idee dazu entstand und wie es für Waios Dinudis beruflich weitergeht.

Von Kristina Kunzmann Artikel anhören Shape

Nach dem Gyros einen Cocktail trinken, mit einem Bier auf die Freundschaft anstoßen, eine Shisha rauchen zur Feier des Wochenendes, gemütlich zusammen sitzen: Viele Rhön-Grabfelder, aber auch Patienten und Besucher des Rhön-Klinikum Campus, tun das gerne in "Waikis - Bar & Lounge" in Herschfeld. Doch am 30. Dezember 2023 öffnet Waios "Waiki" Dinudis sein Lokal zum letzten Mal. Das griechische Restaurant "Piräus" im selben Gebäude, das Dinudis' Eltern betreiben, bleibt bestehen.

"Ich bin weder pleite noch plane ich, meine Bar nach Dubai zu verlagern", dementiert der 40-Jährige derzeit kursierende Gerüchte. Stattdessen mache ihm die auf selbstständigen Gastronomen lastende Bürokratie immer mehr zu schaffen. "Auch deshalb habe ich mich nach längerer Überlegung entschieden, den Fokus komplett auf mein zweites Standbein, die Arbeit als Immobilienmakler, zu legen", begründet Dinudis.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .