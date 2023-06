Aubstadt

04:00 Uhr

War die Razzia des Zolls beim TSV Aubstadt verhältnismäßig, Herr Dolata?

Plus Bei vielen Aubstadtern stieß das Ausmaß der Schwarzgeld-Razzien in ihrem Ort auf Unverständnis. Ein Wirtschaftskriminalist erklärt, wie die Aktionen einzuordnen sind.

Von Carolin Münzel

Gut zwei Wochen ist es her, da sorgten Razzien bei mehreren Privatpersonen und auf dem Sportgelände des TSV in der 800-Seelen-Gemeinde Aubstadt im Landkreis Rhön-Grabfeld für große Aufregung. Dem örtlichen Fußballverein wird vorgeworfen, Trainer und Spieler über ihren eigentlichen Lohn hinaus schwarz bezahlt zu haben – also ohne Lohnsteuer- und Sozialversicherungsabgaben.

Schon im März 2022 hatte es eine Durchsuchung auf dem Vereinsgelände mit 18 Zoll-Beamtinnen und -Beamten gegeben, wohl als Vorbereitung auf den nun stattgefundenen großen Zugriff. Um etwaige Beweise zu sichern, waren diesmal rund 270 Frauen und Männer der Finanzkontrolle Schwarzarbeit zeitgleich im Einsatz. Das empfanden viele der Betroffenen als unverhältnismäßig.

