Kitzingen

16:33 Uhr

War es eine TikTok-Challenge? Jugendliche binden Raketen an benzingefüllte Flaschen

Dumme Idee: In Kitzingen wollten Jugendliche Raketen, die an eine mit Benzin gefüllte Flasche gebunden waren, anzünden (Symbolbild).

Plus Benzin in Plastikflaschen? Das machte einen Mann in Kitzingen aufmerksam und er informierte die Polizei. Die kam gerade rechtzeitig, um Jugendliche vor einer Dummheit zu bewahren.

Von Bearbeitet von Julia Lucia

Einem aufmerksamen Zeugen und dem schnellen Handeln der Kitzinger Polizei ist es zu verdanken, dass sich eine Gruppe von vier Jugendlichen bei dem Hantieren mit Pyrotechnik und benzingefüllten Flaschen keine schweren Verletzungen zugezogen hat. Weitere Ermittlungen laufen, teilt die Polizei mit.

