Kitzingen

Umfrage zu Open-Air-Konzerten von Jan Delay oder Wincent Weiss: Waren die Zaungäste am Main "Schmarotzer"?

Straßenumfrage in Kitzingen (von links oben nach rechts unten): Andrea Schöberl, Tina Saugel, Christian Schneider, Eva Köpf, Peter Schlesinger und Melanie Stühler.

Plus Die einen zahlen Eintritt, die anderen genießen die Konzerte auf dem Kitzinger Bleichwasen außenherum kostenlos: In unserer aktuellen Umfrage sagen sechs Befragte, was sie davon halten.

Von Waltraud Ludwig

Bei drei Sommer-Konzerten am Kitzinger Bleichwasen hörten viele Zaungäste die Musik der bekannten Künstler Michael Patrick Kelly, Wincent Weiss und Jan Delay mit, ohne dafür Eintritt zu bezahlen. Oberbürgermeister Stefan Güntner nannte dieses Verhalten "schmarotzen". Kritiker monieren, dass Künstler und Veranstalter zu wenig eingenommen hätten. Was sagen die Bürger und Bürgerinnen dazu? Halten sie den Vorwurf für berechtigt? Das haben wir bei unserer aktuellen Umfrage auf dem Kitzinger Marktplatz gefragt.

Eva Köpf (39), Kitzingen

Beim Konzert von Michael Patrick Kelly war ich überrascht, wie wenige Karten verkauft wurden. Mir persönlich hat es nichts ausgemacht, dass ich 86 Euro zahlte und andere kostenlos zugehört haben. Ich bin der Meinung: "Leben und leben lassen!" Andererseits kann ich die Veranstalter verstehen, die beklagen, dass sie Miese gemacht haben.

