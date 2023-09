Würzburg/Schweinfurt

04:00 Uhr

Warntag am Donnerstag, 14. September: Wo in Unterfranken Sirenen heulen - und warum manche stumm bleiben

In Deutschland findet am 14. September 2023 ein Sirenenprobealarm statt. Ab 11 Uhr heulen in vielen Gemeinden die Sirenen.

Plus Bundesweit werden am 14. September 2023 die Warnsysteme getestet. Warum und auf welchen Wegen die Bevölkerung in der Region gewarnt wird.

Von Magdalena Zipf Artikel anhören Shape

Eine schrille Sirene, ein alarmierender Ton aus dem Smartphone und eine Warnung auf dem Display: Am Donnerstag, 14. September, werden bundesweit um 11 Uhr die Warnsysteme zu Übungszwecken aktiviert. Was Sie zum Warntag wissen müssen.

Warum werden die Warnsysteme getestet?

Die Sirenen und Benachrichtigungen dienen dem Schutz der Bevölkerung. In Krisen- oder Katastrophenfällen - beispielsweise bei Hochwasser, Großbränden oder Bombenangriffen - sollen Bürgerinnen und Bürger frühzeitig gewarnt werden. Mit dem Probealarm werden die Warnsysteme regelmäßig getestet. So können etwaige Mängel erkannt und behoben werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen