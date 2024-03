Bad Kissingen/Bad Neustadt

17:00 Uhr

Warnung für Freitagnachmittag: Abstürzende Teile der internationalen Raumstation ISS könnten Unterfranken treffen

Plus Ein ausrangiertes Batteriepaket der internationalen Raumstation ISS tritt am Freitag in die Erdatmosphäre ein und könnte zersplittern. Auch in der Region ist dies möglicherweise zu spüren.

Von Andreas Jungbauer

Bei Millionen Deutschen haben am Donnerstag die Katastrophen-Apps auf ihren Handys angeschlagen: Gewarnt wird vor dem Eintreten von Trümmerteilen in die Erdatmosphäre an diesem Freitag. Auch Unterfranken könnte davon betroffen sein. Bei den Teilen handelt es sich um ein ausrangiertes Batteriepaket der Internationalen Raumstation ISS. Es ist so groß wie ein Auto.

Einer von drei möglichen Absturzkorridoren über dem nördlichen Unterfranken

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK) hat die berechneten Überflugbahnen und damit die möglichen Absturzkorridore veröffentlicht. Einer von drei 35 Kilometer breiten Streifen liegt auch über Teilen Unterfrankens.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .