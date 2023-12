Schweinfurt

04:00 Uhr

Warum aktuell so viele türkische Asylbewerber in Unterfranken ankommen

Plus Viele Flüchtlingsunterkünfte in der Region sind bereits überfüllt. Deshalb müssen für die Unterbringung türkischer Geflüchteter jetzt auch Schulturnhallen genutzt werden.

Von Gisela Rauch

Die Zahl der türkischen Asylbewerberinnen und Asylbewerber in Deutschland ist in diesem Herbst auf einen neuen Höchststand gestiegen. Über 55.000 türkische Staatsbürger haben in diesem Jahr in Deutschland Asyl beantragt (Stand Anfang Dezember). Menschen aus der Türkei liegen damit hinter Asylbewerbern aus Syrien auf Platz zwei der Statistik der Bundesregierung und noch vor den Afghanen.

Warum beantragen derzeit so viele Menschen aus der Türkei in Deutschland Asyl? Und warum kommen zuletzt so viele von ihnen in Unterfranken an? Antworten zu den wichtigsten Fragen.

