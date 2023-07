Würzburg

17:00 Uhr

Warum Barbara Stamm für Bayerns Gesundheitsminister ein Vorbild, eine Menschenfreundin und eine Löwin war

Selfie mit dem zuständigen Minister: Rund 400 Pflegekräfte und -funktionäre aus ganz Bayern waren zum Staatsempfang mit Klaus Holetschek in die Würzburger Residenz gekommen.

Plus Beim Staatsempfang in der Würzburger Residenz wurden Bayerns Pflegende gewürdigt. Es war ein Abend, wie er der früheren Landtagspräsidentin Stamm gefallen hätte.

"Sie war eine Menschenfreundin, die sich leidenschaftlich für andere eingesetzt hat": Mit diesen Worten hat Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek ( CSU) am Mittwoch bei einem Staatsempfang in der Würzburger Residenz der im vergangenen Oktober verstorbene Barbara Stamm gedacht. Mit dem Abend wurde vor allem die Arbeit der Pflegekräfte in Bayern gewürdigt.

Auch Töchter und Ehemann Stamm beim Empfang

Die ehemalige Landtagspräsidentin habe Sorgen und Nöte der Menschen ernst genommen und immer nach Lösungen gesucht, sagte der Minister vor rund 400 geladenen Gästen aus der professionellen Pflege in Bayern – darunter Vertreterinnen und Vertreter von Verbänden und Einrichtungen. An dem Staatsempfang nahmen auch Stamms Töchter Claudia und Sissi sowie Ehemann Ludwig teil.

