Würzburg

04:00 Uhr

Warum Bernhard Reiser seine Köchinnen und Köche nicht mehr auf die Berufsschule in Würzburg schickt

Bernhard Reiser vom Reisers am Stein in Würzburg. Der Gastronom und Koch schickt künftig seine Azubis, die nicht mehr schulpflichtigen sind, nicht mehr auf die Berufsschule. Er übernimmt diesen Teil der Ausbildung selbst.

Plus Der Würzburger Sternekoch und Gastronom Bernhard Reiser ist mit der vorgegebenen Ausbildung seiner Azubis nicht zufrieden. Wie er die künftig verbessern will.

Von Ernst Lauterbach Artikel anhören Shape

Wer Sternekoch Bernhard Reiser kennt, weiß, wie sehr ihm bei allem, was er tut, Qualität und Nachhaltigkeit am Herzen liegen. Nicht nur in seinen Lokalen Reisers am Stein, Aifach Reiser am Würzburger Marktplatz oder Reisers Zehnthof in Nordheim. Was für die Speisen gilt, die er dort anbietet, will er nun auf die Ausbildung seiner Köchinnen und Köche und seiner Restaurantfachleute ausweiten. 25 Auszubildende werden es im kommenden Jahr sein, sagt Bernhard Reiser.

