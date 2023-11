Warum Biowein-Pionier Manfred Rothe auch mit seinen Zwetschgen im Fernsehen überzeugen kann

Plus Fränkische Zwetschgen als TV-Stars: Der Bayerische Rundfunk sendet ein Porträt über Streuobstwiesen. Auch an der Volkacher Mainschleife wurde gedreht.

Vor allem in Franken haben Streuobstwiesen eine lange Tradition. BR-Redakteur Rüdiger Baumann hat von Februar bis November 2023 Streuobstbauern in ganz Franken begleitet, um ein Porträt über Streuobstwiesen zu drehen.

Auch in Unterfranken machte das Fernsehteam Station. Und zwar bei einem Pionier des fränkischen Bioweinbaus: Manfred Rothe aus Nordheim (Lkr. Kitzingen). Denn Rothe ist nicht nur Winzer, sondern auch Obstbauer. Vor allem die fränkische Zwetschge hat es ihm angetan. Rothe hegt und pflegt alte Sorten und fertigt daraus unter anderem Zwetschgen-Essig und Balsamico.