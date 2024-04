Veitshöchheim

17:00 Uhr

Warum der Sitzungspräsident von "Fastnacht in Franken" jetzt ganz allein und bei der "Comedy-Lounge" aufritt

Plus Christoph Maul legt den weißen Frack ab und präsentiert mit "Besser als sein Ruf" eine ganz andere künstlerische Seite außerhalb der Faschings-Session.

Von Folker Quack

Man kennt den Mittelfranken Christoph Maul als Sitzungspräsident der Kultsendung "Fastnacht in Franken". Als Solokünstler sowie als Moderator der "Comedy-Lounge" in Schweinfurt und Rothenburg ob der Tauber ist Maul jetzt in anderer Mission auch in Unterfranken zu sehen. Was den Sitzungspräsidenten vom Kabarettisten unterscheidet.

Christoph Maul: Gar nicht unbedingt mein Ruf. Es geh darum, dass viele Dinge besser sind als ihr Ruf. Das Leben auf dem Land, die Franken oder unser ganzes Deutschland sind vielleicht besser als sein oder ihr Ruf.

