Würzburg/Mitterteich

04:00 Uhr

Warum die "Altneihauser Feierwehrkapell'n" die Fränkische Weinkönigin auf ein Bier in die Oberpfalz eingeladen hat

Plus Kommandant Norbert Neugirg und Weinkönigin Eva Brockmann enthüllten einen Zoigl-Brunnen - mit launigen Worten, Zoigl-Bier und Frankenwein. Was hinter der Aktion steckt.

Von Folker Quack Artikel anhören Shape

Normalerweise lässt der Kommandant der "Altneihauser Feierwehrkapell'n", Norbert Neugirg, in seinen Auftritten bei "Fastnacht in Franken" keine Gelegenheit aus, über den Frankenwein zu lästern. Umso überraschender war die Lobeshymne auf die fränkische Weinkönigin Eva Brockmann bei der Sendung in diesem Jahr. Jetzt hat Neugirg noch einen draufgesetzt.

Zur feierlichen Eröffnung des fünften von fünf Zoigl-Brunnen lud er Eva Brockmann persönlich in die Oberpfalz ein. Zoigl ist eine untergärige Oberpfälzer Bierspezialität. Es wird von Privatleuten in sogenannten "Kommunbrauereien" nur zu bestimmten Zeiten gebraut und in Zoigl-Stuben ausgeschenkt. Die erinnerten Eva Brockmann stark an die ebenfalls nur vorübergehend geöffneten fränkischen Heckenwirtschaften.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen