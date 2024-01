Würzburg

Warum die Stadt Mainz in der Würzburger Semmelstraße "vorübergehend geschlossen" bleibt

Das alteingesessene Würzburger Haus Stadt Mainz in der Semmelstraße bleibt "vorübergehend geschlossen".

Plus Es ist ein alteingesessenes Lokal in der Würzburger Altstadt, das Hotel und Restaurant "Zur Stadt Mainz" in der Semmelstraße. Warum es jetzt dort wieder einen Wechsel gibt.

Zur offiziellen Eröffnung im November 2021 kam Oberbürgermeister Christian Schuchardt, auch Landrat Thomas Eberth ließ sich sehen, den kirchlichen Segen gab Domdekan em. Günter Putz und die früheren Besitzerinnen und Wirtsleute Anneliese und Margarete Schwarzmann atmeten auf: Die Zukunft des Traditionslokals und Hotels Zur Stadt Mainz in der Semmelstraße schien nach längerem Umbau gesichert.

Mit der Eröffnung hatte sich der neue Wirt Sven Warmuth einen Jugendtraum erfüllt, wie er im Oktober vor gut zwei Jahren dieser Redaktion verriet. Das Haus solle wieder eine Institution werden, kündigte er an. Doch jetzt hat er das Handtuch geworfen. Kurz vor Weihnachten meldete die Sven Warmuth OHG mit Sitz in der Semmelstraße die Insolvenz an. Auf der Website der Stadt Mainz werden noch Mitarbeitende gesucht, derzeit sind offiziell auch noch Betriebsferien: Doch Sven Warmuth will auch nach dem 14. Januar vorerst nicht mehr eröffnen. Was ist der Grund?

