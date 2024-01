Veitshöchheim

16.01.2024

Warum die Wortmischmaschine Oliver Tissot 2024 bei "Fastnacht in Franken" nicht auf der Bühne sein wird

Plus Seit 2009 ist der Nürnberger ohne Unterbrechung bei "Fastnacht in Franken" als Akteur dabei. Warum er jetzt eine Pause macht - und in Veitshöchheim trotzdem präsent ist.

Von Folker Quack Artikel anhören Shape

Als Wortverdreher machte er sich in der BR-Kultsendung "Fastnacht in Franken" einen Namen: Seit 2009 stand der Nürnberger Oliver Tissot in Veitshöchheim (Lkr. Würzburg) auf der Bühne - ohne Unterbrechungen, insgesamt 15 Mal. In diesem Jahr aber werden die Närrinnen und Narren auf seinen Sprachwitz verzichten müssen. Unter dem Betreff "Fast nackt in Franken" bestätigt der Wortakrobat auf Anfrage: "Ich mache dieses Jahr Pause in Veitshöchheim."

Kein Auftritt also in den Mainfrankensälen am 2. Februar. Der Grund sei sein im vergangenen Sommer erschienenes Buch "Warum Chefs immer Recht haben und Mitarbeiter nicht mitdenken sollten". Untertitel: "Über Wert und Schätzung". Durch das Buch sei er jetzt bei Jahresauftakttagungen für Firmen dick im Geschäft und gerade in der ersten Februarwoche bundesweit auf Achse, teilt der "Business-Kabarettist" mit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen