Haibach

04:00 Uhr

Warum die fränkische Weinkönigin Eva Brockmann auch nach der deutschen Weinkrone greift - und welche Chancen sie dabei hat

Plus An diesem und am nächsten Wochenende wählen Experten und das Publikum die 75. Deutsche Weinkönigin. Auch die Fränkische Weinkönigin ist unter den Bewerberinnen.

Von Folker Quack Artikel anhören Shape

Zwölf Hoheiten aus deutschen Weinbaugebieten wollen am 29. September die 75. Deutsche Weinkönigin werden. Eine von ihnen ist die Fränkische Weinkönigin Eva Brockmann. Im vorigen Jahr hatte sie - gerade erst ins Amt der Fränkischen Weinkönigin gewählt - noch nicht antreten wollen. Jetzt aber greift Brockmann nach der deutschen Krone. "Nach der tollen Zeit in Franken, wäre es eine große Ehre, jetzt dem Weinbau in ganz Deutschland ein Gesicht zu geben", begründet die 24-Jährige diesen Schritt.

Brockmann will es ruhig und entspannt angehen

Welche Chancen sie hat, will sich die Haibacherin (Lkr. Aschaffenburg) aber nicht ausrechnen. Zum einen kenne sie mittlerweile von einem Vorbereitungsseminar ihre elf Mitbewerberinnen und würde es jeder gönnen, sagt sie. Zum anderen wolle sie so ruhig und entspannt wie irgend möglich in diese Wahl gehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .