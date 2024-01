Haßfurt

04:00 Uhr

Warum Jäger nie wieder eine Fortbildung besuchen müssen, wenn sie einmal den Jagdschein besitzen

Plus Seit 60 Jahren einen Jagdschein, aber nie eine Fortbildung besucht? Warum das völlig legal ist und was man sonst über die Jagd und den Jagdschein wissen sollte.

Von Michael Endres

Ende 2023 geht es am Amtsgericht Haßfurt um die Frage, ob ein Jäger einen frei laufenden Hund zu Recht erschossen hat oder nicht. Da kommt, fast nebenbei, ein bemerkenswerter Aspekt zur Sprache. Der Weidmann hat seinen Jagdschein seit 60 Jahren. Und in all diesen Jahren keine einzige Fortbildung besucht. Aber warum ist das möglich? Und was muss man über den Jagdschein und die Jagd überhaupt wissen? Wir haben dafür beim Landratsamt Haßberge, der Kreisgruppe Haßfurt des Bayerischen Jagdverbands sowie dem verantwortlichen Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) nachgefragt.

Wie sieht die Ausbildung und Prüfung für einen Jagdschein für Jägerinnen und Jäger aus?

"Die Erlangung eines Jagdscheins setzt in Deutschland das Bestehen einer umfangreichen und anspruchsvollen Prüfung (Jägerprüfung) voraus", erklärt ein Sprecher des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) auf Anfrage dieser Redaktion. Diese gliedert sich in je einen schriftlich-theoretischen und einen mündlich-praktischen Prüfungsteil sowie eine gesonderte Schießprüfung. Neben "zahlreichen anderen Prüfungsgebieten" würden vertiefte Kenntnisse der Wildtierbiologie sowie der Waffenkunde und des Waffenrechts "zentrale Schwerpunkte" dieser Prüfung darstellen.

