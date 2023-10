Würzburg

16:00 Uhr

Warum Markus Söder am Wahlsonntag besonders auf Würzburg schaut und die CSU für ihn Bayerns Schweinebraten ist

An der Seite von Ministerpräsident Markus Söder zog die Würzburger CSU-Direktkandidatin Andrea Behr (rechts) zur Abschlusskundgebung in die Posthalle ein.

Plus Spannung kurz vor dem Wahlsonntag, auch beim Ministerpräsidenten: In Würzburg setzte der Parteichef deshalb zum Abschluss des Wahlkampfs in Unterfranken auf CSU pur.

Von Michael Czygan Artikel anhören Shape

Trotz aller demonstrativ zur Schau getragenen Siegesgewissheit, die Spannung ist bei den Verantwortlichen der CSU kurz vor dem 8. Oktober mit Händen zu greifen. Mit einer 90-minütigen, trotz aller Spitzen gegen Ampel und Grüne eher staatsmännisch vorgetragen Rede, versuchte Markus Söder eine Woche vor dem Wahlsonntag in Würzburg, seine Anhängerinnen und Anhänger für den Endspurt im Wahlkampf zu motivieren. Es hätten schließlich "längst noch nicht alle Wählerinnen und Wähler" ihre Stimmen abgegeben, sagte der bayerische Ministerpräsident bei der Abschlusskundgebung für Unterfranken. Laut Parteiangaben waren es rund 600 Sympathisanten, die in der Würzburger Posthalle Söder am Ende feierten.

CSU-Chef Söder: Niederlage bei Würzburger Direktmandat von 2018 schmerzt noch

Die CSU hat ein Luxusproblem: Einerseits ist klar, dass sie die Wahlen gewinnen und mit Söder auch künftig den Ministerpräsidenten stellen wird. Viele an der Basis glauben deshalb, es sei letztlich doch egal, ob man mit 35 oder 38 Prozent vorne liegt. Andererseits wäre es für Söder und die Parteispitze mit Blick auf die anstehenden Koalitionsgespräche mit den Freien Wählern nicht gerade von Vorteil, wenn man unter den 37,2 Prozent von 2018 bliebe, die als historisch schlechtes Ergebnis galten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen