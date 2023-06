Schweinfurt

05.06.2023

Obduktion liefert jetzt die Antwort: Darum musste Elch Lasse aus dem Wildpark Schweinfurt sterben

Plus Er war das Symboltier des Wildparks. Kurz vor seinem 9. Geburtstag musste der todkranke Elch eingeschläfert werden. Welche Konsequenzen der Wildpark zieht.

Von Bearbeitet von Katja Beringer

Knapp einem Monat nachdem Elch Lasse eingeschläfert werden musste, liegt das Ergebnis der Obduktion vor. Warum war das Symboltier des Schweinfurter Wildparks trotz aller Bemühungen von Tierärzten und Wildpark-Personal nicht zu retten? Die Antwort ist jetzt klar.

Wie die Stadt Schweinfurt am Montagnachmittag mitteilt, hat die pathologische Untersuchung am Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit Erlangen Auffälligkeiten in der Lunge des Elchs offenbart.

