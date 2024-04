Interview

04:00 Uhr

Warum sich der Boss von Eintracht Frankfurt für ein neues Stadion in Würzburg starkmachen will

Der Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt, Axel Hellmann, sieht in Würzburg großes Potenzial für Profi-Sport. Der gebürtige Würzburger ist einer der mächtigsten Männer im deutschen Fußball. Im Interview spricht er über seine Wurzeln in Unterfranken, seine Karriere und seine Vorstellungen, Profi-Sport in Würzburg zu etablieren.

Von Frank Kranewitter

Axel Hellmann ist einer der einflussreichsten und mächtigsten Menschen im deutschen Fußballgeschäft. Er ist nicht nur Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt, sondern sitzt auch im Präsidium der Deutschen Fußball Liga (DFL) und im Vorstand des Deutschen Fußball-Bundes ( DFB). Im Interview spricht der 1971 in Würzburg auf die Welt gekommene Jurist über die Beziehung zu seiner Geburtsstadt.

Axel Hellmann: Meine Eltern sind mit mir nach Frankfurt gezogen, als ich im zarten Alter von sechs Monaten war. Trotzdem habe ich in Würzburg und Umland meine Wurzeln und noch einige Verwandte. Ein Teil meiner Familie lebt noch in Rimpar, ein anderer in Nordheim. Das ist hier schon Heimat für mich.

