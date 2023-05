Eine 150 Jahre verschlossene Welt in Würzburg öffnet sich: Die Erlöserschwestern machen die Tore auf

Plus Mitten in der Würzburger Innenstadt entsteht eine grüne Oase der Ruhe und der Begegnung, die für die Öffentlichkeit bisher unzugänglich war. Ab sofort ändert sich das.

Wer glaubt, die Würzburger Altstadt bestens zu kennen, hat seine Rechnung ohne die Würzburger Erlöserschwestern gemacht. Nach weitreichenden Baumaßnahmen über mehr als drei Jahre und einigen bürokratischen Abwicklungen stand nun endlich die feierliche Eröffnung ihres neuen Mutterhauses in der Innenstadt auf dem Programm.

Führte die klösterliche Gemeinschaft bisher ein Leben abseits der Öffentlichkeit, so stellte das Fest nun einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zur grundlegenden Neuausrichtung des Ordens dar. Durch einen jahrzehntelangen Mitgliederschwund kam man zu dem Entschluss, stärker mit den Menschen in Kontakt zu treten und sich offener zu präsentieren.