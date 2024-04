Würzburg

04:00 Uhr

Warum wirbelt immer häufiger Saharastaub über Unterfranken und ist das gefährlich für die Gesundheit?

Rot-dunstige Luft durch Saharastaub: Was steckt hinter dem Phänomen und wie sollte man sich an Tagen mit staubiger Luft verhalten?

Plus Immer wieder sorgt Staub aus der Sahara für Dunst und gelbe Luft über der Region. Ist das eine Folge des Klimawandels? Was ein Wetter-Experte und ein Lungenarzt sagen.

Von Susanne Schmitt

Sommerwetter in Unterfranken, mitten im April – und doch kam die Sonne teilweise nicht richtig durch: Saharastaub hat für viel trübe Luft und vernebelte Aussichten in der Region gesorgt. Und das Phänomen scheint zuzunehmen? Ist das so - oder gab es die staubige Luft früher auch schon? Spielt der Klimawandel in Unterfranken eine Rolle? Und ist Saharastaub gefährlich für die Gesundheit?

Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen