Was bedeutet arm zu sein? Wann ist man reich? Das sagen 4 Menschen aus Unterfranken, denen Armut täglich begegnet

Plus Wann ist jemand arm? Wann reich? Bei der Schuldnerberatung, dem VdK, der Tafel oder Bahnhofsmission kennt man viele Antworten. Vier Stimmen aus Würzburg und Schweinfurt.

Schulden, Wohnungslosigkeit, niedrige Renten oder Schwierigkeiten, das Essen zu bezahlen. Armut kann sich ganz unterschiedlich zeigen. Häufig entsteht aus einem Problem das nächste – wenn nicht gleich mehrere Probleme zusammenkommen. Menschen, die sich um solche Fälle kümmern, können darüber viel berichten. Schuldnerberatung, Sozialverband VdK, Bahnhofsmission oder Tafel: Hier schildern vier beruflich und ehrenamtlich Tätige aus Unterfranken, was sie mit Armut verbinden – und was für sie Reichtum heißt.

"Armut bedeutet für mich, dass die Leute mit geringem Einkommen immer rechnen müssen. Reicht mir mein Einkommen, um für den Monat auszukommen? Habe ich genug Geld, um den täglichen Bedarf zu decken oder für kleinere Anschaffungen? Kann ich mir eine Winterjacke leisten? Ist ein Besuch im Café, Kino oder Theater möglich? Kann ich mir die Mitgliedschaft meines Kindes im Sportverein und die notwendige Sportausrüstung leisten?