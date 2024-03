Würzburg

17:00 Uhr

Was bringt die Videoüberwachung in Würzburg? Polizei präsentiert erste Erfolge, wichtige Frage bleibt aber offen

Plus Erste Ergebnisse der Videoüberwachung in Würzburg liegen vor. Die Polizei spricht von Erfolgen. Ob ein zentrales Ziel erreicht werden kann, ist jedoch noch nicht klar.

Von Aaron Niemeyer

Anlässlich ihrer jährlichen Pressekonferenz hat das Polizeipräsidium Unterfranken Informationen zur Videoüberwachung in Würzburg veröffentlicht. "Im Jahr 2023 ereigneten sich im Stadtgebiet Würzburg insgesamt 7128 Straftaten, die für die (...) Videoüberwachung relevant sind", heißt es dazu im Sicherheitsbericht des Präsidiums. "Davon entfielen 610 Straftaten und demnach 8,6 Prozent auf die videoüberwachten Bereiche."

Dieses Verhältnis zeige "die außerordentlich hohe Kriminalitätsbelastung am Barbarossaplatz sowie am Bahnhofsvorplatz", ist das Präsidium überzeugt. Wie viele Straftaten aufgezeichnet wurden, lässt die Polizei aber offen. "Nachdem die Videoüberwachungsanlage an den beiden Plätzen erst seit dem 20.09.2023 betrieben wird, kann noch keine belastbare Aussage zur Kriminalitätsentwicklung getroffen werden", heißt es im Bericht. Im Vorfeld war Prävention als wichtiges Ziel der Überwachung ausgegeben worden. Inwiefern die Maßnahme wirkt, muss sich also noch zeigen.

