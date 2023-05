Oberelsbach

19.05.2023

Aktuelles zu den Wölfen in der Rhön: 18 tote Hühner, mehr Welpen und warum sie auf der Autobahn unterwegs sind

Ist heuer wie im vergangenen Jahr Wolfsnachwuchs (Symbolfoto) in der Rhön zu erwarten. Das ist eine der offenen Fragen beim Thema Wolf in der Region.

Plus Ist wieder mit Wolfsnachwuchs zu rechnen? Warum sorgt der "Elmer Isegrim" für Ärger? Sind bayerische Behörden untätig? Beim Thema Wolf bleiben manche Fragen.

Während im März und April mögliche Wolfssichtungen für Furore sorgten, ist es aktuell etwas ruhiger geworden beim Thema Wolf in der bayerischen Rhön. Die vermeintliche Ruhe ändert aber nichts daran, dass die Tiere hier heimisch geworden sind, an Zahl zunehmen und zunehmend sichtbar werden dürften - sehr zur Sorge der Weidetierhalter. So wurden erst in der vergangenen Woche in Rhön-Grabfeld 18 Hühner getötet. Verursacher: möglicherweise ein Wolf.

Wo wurden aktuell in der Region möglicherweise Wölfe gesehen?

Unter anderem entstand am 12. März ein Video, das einen Wolf zeigen soll, der durch das nächtliche Steinach streift. Wenige Tage später machten Berichte von möglichen Wolfssichtungen in der Umgebung von Hohenroth die Runde. Gleich zweimal, und zwar am 21. und 24. März, lief ein Tier im Kahlgrund (Landkreis Aschaffenburg) in eine Fotofalle, das vom zuständigen Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) eindeutig als Wolf identifiziert wurde. Nach dem 8. April ging ein Video viral, das einen Wolf auf der A70 bei Schweinfurt zeigen soll. Zwischen Mönchberg und Röllbach im Landkreis Miltenberg wurde drei Tage später, am 11. April, ein Film aufgezeichnet, auf dem ebenfalls ein Wolf zu sehen sein soll.

