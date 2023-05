Schweinfurt

Was gehört in den Biomüll und was nicht: Warum die Tonnen stärker kontrolliert werden

Plus Was passiert, wenn falsche Sachen in der Tonne sind. Und wie wird der Biomüll zu Energie. Mit der Müllabfuhr unterwegs im Landkreis Schweinfurt.

Von Antonia Seipel

Dass Kartoffelschalen und Laub in die Biotonne gehören, ist den meisten klar. Viele wissen aber nicht, was nicht in die Braune Tonne darf. Das führt dazu, dass sich immer wieder sogenannte Störstoffe in der Biotonne befinden. Wenn dieser Biomüll dann von der Müllabfuhr mitgenommen wird, führe das zu erheblichen Problemen im Kompostierungsprozess, teilt das Landratsamt Schweinfurt mit.

Laut einer Pressemitteilung ist die Braune Tonne und die gesamte anschließende Biomüllverarbeitung ein Faktor für die Müllgebührenstabilität. Auch sei der gesamte Biomüll Grundlage für hochwertigen Kompost. Dieser wird in der Vergärungsanlage unter anderem auch zu regenerativer Energie in Form von Biogas. Das liefert in Blockheizkraftwerken Strom und Wärme, wie Monika Böhm-Weniger, die Abfallberaterin des Landkreises Schweinfurt, erklärt.

