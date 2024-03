Schweinfurt

11:00 Uhr

Was wird aus der leeren Immobilie Galeria Kaufhof? In Schweinfurt zeichnen sich erste Konzepte ab

10.000 Quadratmeter Nutzfläche stehen mit Galeria Kaufhof seit Mitte Januar am Beginn der Innenstadt in Schweinfurt leer. Längst sind auch die Lichter ausgegangen – anders als auf diesem Bild, das in der letzten Verkaufswoche entstanden ist.

Plus Die Schaufenster sind dunkel, dahinter gähnende Leere: Seit 17. Januar ist Galeria Kaufhof in Schweinfurt Geschichte. Nun gab es einen Vorstoß, der hoffen lässt.

Von Katja Beringer

Ein riesiger Leerstand am Beginn der Fußgängerzone: Wo bis Mitte Januar Galeria Kaufhof in Schweinfurt seinen Sitz hatte, ist jetzt ein verlassenes Gebäude mit 10.000 Quadratmetern Nutzfläche. Eine Fläche, aus der sich einiges machen ließe, wie andere Städte zeigen. Hanau beispielsweise hat das dortige Kaufhof-Gebäude gekauft, will Teile der Stadtverwaltung, Bildungseinrichtungen, Arzt- und Therapiepraxen und einen Vollsortimenter unterbringen. Jetzt gibt es auch in Schweinfurt einen Vorstoß.

Wie Schweinfurts Baureferent Ralf Brettin und Thomas Herrmann, Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, in der jüngsten Stadtratssitzung erklärten, sei eine Projektierungsgesellschaft auf die Stadt zugekommen. Im Auftrag des Eigentümers, und mit ersten Ideen. Ein Mix aus Wohnen, Einzelhandel und Hotel könnte es werden. Soweit ein Vorgeschmack. Sobald diese Ideen konkreter würden, werde man wieder auf die Stadt zugekommen und das Konzept vorstellen, hieß es.

