Würzburg/München

vor 52 Min.

Wasserentnahme in Unterfranken: Umweltministerium räumt Datendefizite ein

Auch das Münchner Umweltministerium hat derzeit offenbar keinen vollständigen Überblick über die Wasserentnahme in Unterfranken, weil notwendige Daten zu Verbrauch und Kontrolle fehlen.

Plus Die Staatsregierung bestätigt die Berichterstattung der Redaktion zur Wasserproblematik. SPD-Mann Halbleib nennt die Antwort auf eine Landtagsanfrage "mehr als dürftig".

Das Bayerische Umweltministerium hat in der Antwort auf eine Landtagsanfrage des unterfränkischen SPD-Landtagsabgeordneten Volkmar Halbleib eingeräumt, dass die zuständigen Behörden derzeit keine vollständigen Informationen über die Wasserentnahme in Unterfranken haben.

Wasser-Daten in der Region "nicht durchgehend digital und in einheitlicher Form abrufbar"

Die für die Beantwortung der Anfrage erforderlichen Daten seien in der Region "nicht durchgehend digital und in einheitlicher Form abrufbar", erklärte das Ministerium in der schriftlichen Antwort, die dieser Redaktion vorliegt. Ein "detaillierter Datenabgleich" wäre deshalb nur "mit unverhältnismäßigem Zeit- und Personalaufwand zu bewerkstelligen".

