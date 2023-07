München

17:30 Uhr

Wassermangel in Unterfranken und Kontrolldefizite der Behörden: Wortwahl eines CSU-Antrags erhitzt im Landtag die Gemüter

Trockene Böden in der Nähe von Dipbach in der Bergtheimer Mulde. Die massiven Defizite bei der Kontrolle der Wasserentnahme in Unterfranken sorgen im Landtag erneut für hitzige Diskussionen.

Plus Dis CSU spricht von "Unterstellung" der Medien, Gerhard Eck zeigt sich empört. Und was das Grundwasser in der Bergheimer Mulde betrifft, ist das Umweltministerium skeptisch.

Von Henry Stern

Auch rund sieben Wochen nach ersten Veröffentlichungen von Main-Post und Bayerischem Rundfunk über massive Defizite bei der staatlichen Kontrolle der Wasserentnahme in Unterfranken sorgt das Thema im Bayerischen Landtag noch immer für hitzige Debatten. In der letzten Sitzung des Umweltausschusses in dieser Wahlperiode forderten CSU und Freie Wähler nun einen Bericht der Staatsregierung zur Wasserentnahme in Unterfranken.

Die schriftliche Begründung dieses Antrags führte an diesem Donnerstag jedoch zu lautstarken Wortwechseln – weil es darin heißt, die Medien hätten in ihren Berichten "die teilweise Unkenntnis der Behörden bei der Entnahme von Wasser in der Region Unterfranken unterstellt".

