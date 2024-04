Würzburg/Bad Kissingen/Schweinfurt

21.04.2024

Wassermangel in Unterfranken: Viel Regen, aber noch immer keine Entwarnung beim Grundwasser - wie kann das sein?

Hat es in diesem Winter nicht ausreichend geregnet? In Unterfranken fehlen mittlerweile mehrere Hundert Liter Grundwasserneubildung pro Quadratmeter, sagen Wasserexperten.

Plus Keine Entwarnung: Unterfrankens Grundwasservorräte haben sich trotz des nassen Winters nicht nachhaltig erholt. Wasserwirtschaftsexperte Benjamin Schulz erklärt, warum.

Von Angelika Kleinhenz

Die Grundwasserstände in Bayern haben sich deutlich erholt. Nur noch wenige der insgesamt 620 Messstellen des Bayerischen Landesamts für Umwelt (LfU) zeigen aktuell, Mitte April, Niedrigwasser an. Ist der Wassermangel in Unterfranken also halb so schlimm?

Nein, sagt Benjamin Schulz vom Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen und verweist auf die Messdaten der 37 Grundwassermessstellen in seinem Amtsbereich. Im Interview erklärt der 29-jährige Fachbereichsleiter für Wasserversorgung, Grundwasser und Bodenschutz, woran das liegt und wie er die aktuelle Wassersituation in Unterfranken einschätzt.

