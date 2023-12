Bad Kissingen

09:35 Uhr

Wasserrohrbruch in der Hartmannstraße: Große Teile von Bad Kissingen seit dem frühen Montagmorgen ohne Wasser

Am frühen Montagmorgen kam es zu einem Wasserrohrbruch in Bad Kissingen.

Plus Betroffen sind Haushalte in Bad Kissingen Nord, am Sinnberg und am Wendelinus. Die Stadt hofft, dass die Situation sich im Laufe des Tages bessert.

Von Simon Snaschel

Am frühen Montagmorgen, zwischen 5.15 und 5.30 Uhr, ist es in der Hartmannstraße in Bad Kissingen zu einem Wasserrohrbruch gekommen, wie die Stadt über die Sozialen Netzwerke mitteilt.

Es kam zu einer Absenkung der Fahrbahn in der Hartmannstraße und einem Wassereinbruch in der nahe liegenden VR-Bank. Feuerwehr, Stadtwerke und Servicebetrieb haben die Situation zwar unter Kontrolle, heißt es weiter, dennoch hat das Vorkommnis derzeit Folgen. Die beschädigte Leitung ist eine Hauptversorgungsleitung, die Wasser vom Sinnberg in Richtung Staffels bringt.

