Wegen Corona: Christian Lindner sagt Auftritt bei FDP-Wahlkampf am Dienstag in Würzburg ab

Dieses Bild wird es in Würzburg nicht geben: Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner bei einer Wahlkampfveranstaltung der Bayern-FDP in Augsburg.

Plus Eigentlich hätte der FDP-Chef am Dienstag bei einer Kundgebung sprechen sollen. Doch nun ist der Finanzminister erkrankt. Wer stattdessen spricht.

Von Benjamin Stahl

Die FDP muss bei ihrer für den diesen Dienstag geplanten Wahlkampfveranstaltung in Würzburg auf Christian Lindner verzichten. Der Parteichef ist an Corona erkrankt und hat seine Termine für die kommenden Tage abgesagt, wie die Partei auf Anfrage bestätigt. Lindner hätte eigentlich am Nachmittag bei einer Kundgebung auf dem Würzburger Marktplatz sprechen sollen.

Laut Informationen der Deutschen Presseagentur (dpa) hat der Finanzminister leichte Grippe-Symptome und arbeite nun von zu Hause. Zuvor war bekannt geworden, dass auch Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) positiv auf das Coronavirus getestet worden ist und daher an diesem Dienstag nicht an einem internationalen Treffen zur Unterstützung der Ukraine auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein teilnimmt.

