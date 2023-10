Würzburg/Bad Kissingen

16:30 Uhr

Wegen Hamas-Drohungen: Polizei nimmt jüdische Einrichtungen in Unterfranken verstärkt in Blick

Plus Der Hamas-Angriff auf Israel versetzt auch die Jüdinnen und Juden in Unterfranken in Angst und Schrecken, der Zentralrat warnt. So reagieren die Sicherheitsbehörden.

Von Michael Czygan

Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel hat die Polizei auch in Unterfranken die Sicherheitsmaßnahmen rund um jüdische Einrichtungen verstärkt. Bisher gebe es zwar keine konkreten Hinweise auf mögliche Gewalttaten von Hamas-Sympathisanten, hieß es. "Wir bewerten die Situation aber fortlaufend neu", sagt Martin Kuhn, der Sprecher des Polizeipräsidiums.

Zentralrat der Juden warnt: Furcht vor Trittbrettfahrern und Einzeltätern

Der Zentralrat der Juden in Deutschland hatte zuvor auf Aufforderungen zu Gewalt für diesen Freitag in den sozialen Medien hingewiesen. Es bestehe eine "abstrakt erhöhte Gefährdungslage", heißt es in einer Pressemitteilung. Die Drohungen seien nicht verifiziert, doch könnte es Trittbrettfahrer oder Einzeltäter geben. Man sei in ständigem Austausch mit den Sicherheitsbehörden, "die die Sicherheitslage für Juden in Deutschland sehr ernst nehmen".

