Schweinfurt

04:00 Uhr

Wegen Jagdvogels vor Gericht: Landratsamt Haßberge nimmt 59-jährigem Schweinfurter den Steinadler weg

Plus Das Tier soll in schlechtem Zustand gewesen sein, außerdem fehle die Erlaubnis zur Haltung des Vogels. Doch der Schweinfurter wehrt sich gegen die Vorwürfe.

Von Désirée Schneider Artikel anhören Shape

Lethargisch, mit ausgerissenen Federn, die meiste Zeit des Tages in einer Ecke sitzend – so habe laut den Akten, die dem Verwaltungsgericht Würzburg vorliegen, ein Fachtierarzt für Greifvögel Anfang 2023 einen Steinadler in einer Voliere im Landkreis Haßberge vorgefunden. Auslöser für die laut Gutachten schlechte Verfassung des Tieres soll ein Schicksalsschlag gewesen sein.

Nach dem unerwarteten Tod des ursprünglichen Halters als "Bindungspartner für den Vogel" Ende 2022, hätte sich der Zustand des Tieres innerhalb kurzer Zeit drastisch verschlechtert, heißt es in den Gerichtsakten. Daran hätten auch die Bemühungen des neuen Halters, die Haltung des Vogels möglichst tierschutzgerecht zu gestalten, nichts geändert. Hinzu kam, dass der pflegeintensive Vogel fortan nicht mehr von fachkundigen Personen in Besitz eines gültigen Falknerscheins versorgt worden sei, kritisiert das Veterinäramt Haßberge.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen