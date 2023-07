Veitshöchheim

Wegen Verstrickungen ins NS-Regime: Nikolaus-Fey-Straße in Veitshöchheim wird umbenannt

Plus Eine große Mehrheit im Gemeinderat war dafür, dass eine 400 Meter lange Straße nicht länger nach dem Mundartdichter Fey benannt ist. Zuvor gab es eine leidenschaftliche Debatte.

Die Nikolaus-Fey-Straße in Veitshöchheim wird umbenannt. Diesen Grundsatzbeschluss fasste der Gemeinderat am Dienstagabend nach einer leidenschaftlich geführten Debatte mit großer Mehrheit von 14 Stimmen gegen sechs Stimmen. Der rund 400 Meter lange Straßenzug von der Kreuzung am ehemaligen Ulsamer-Markt bis zur Einmündung in die Günterslebener Straße an der Christuskirche war im Jahr 1972 nach Fey benannt worden.

Wie Bürgermeister Jürgen Götz zu Beginn der Beratung ausführte, sei die Thematik zur Umbenennung der Nikolaus-Fey-Straße in Veitshöchheim wegen der nationalsozialistischen Verstrickungen des fränkischen Mundartdichters (1881-1956) in den vergangenen Jahren bereits mehrfach in den Gremien diskutiert worden, ohne einen Beschluss zu fassen. Seit Anfang 2023 habe er vermehrt Anschreiben aus der Bevölkerung, aber auch von Josef Schuster, dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland und Ehrenbürger der Stadt Würzburg, erhalten – mit der Bitte, die Nikolaus-Fey-Straße umzubenennen und den Umgang mit dem Straßennamen zu überdenken.

