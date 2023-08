Würzburg

16:29 Uhr

Wegen Unwetterwarnung und Sturmböen: Hafensommer-Konzert an diesem Donnerstag fällt aus

Plus Das wenig sommerliche Wetter ist der Grund für die Absage des Konzerts von "Matthis Pascaud und Hugh Coltman" und "Botticelli Baby".

Schlechte Nachricht für Fans des Würzburger Hafensommers: Aufgrund einer Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) und der weiter anhaltenden Sturmböen im Alten Hafen bis Windstärke 9 muss das Hafensommer-Konzert mit "Matthis Pascaud und Hugh Coltman" und "Botticelli Baby" an diesem Donnerstag, 3. August, abgesagt werden. Das teilt die Pressestelle der Stadt Würzburg am Donnerstagnachmittag mit.

Hafensommer-Bühne muss sturmsicher gemacht werden

Wie es weiter heißt, musste am Donnerstagvormittag die Hafensommer-Bühne, insbesondere das Bühnendach, sturmsicher gemacht werden. Die Aufbauarbeiten hätten erst nach Abflauen des Windes begonnen werden können. Laut Information des DWD, mit dem das Hafensommerteam in enger Abstimmung steht, wird dies erst ab circa 19 Uhr der Fall sein. "Damit verbleibt zu wenig Zeit für sicheren Aufbau und Durchführung der Produktion. Somit muss das Konzert abgesagt werden", so die Pressemitteilung.

