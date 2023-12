Schweinfurt

14:15 Uhr

Wegfall der Agrarsubventionen: Drei Landwirte aus Unterfranken erklären, was die Kürzungen für sie bedeuten würden

Plus Die Bundesregierung will Dieselsubventionen für Landwirte streichen. Das käme viele Betriebe teuer zu stehen, wie einige Beispiele aus der Region zeigen.

Von Marcel Dinkel Artikel anhören Shape

Der Aufschrei aus der Landwirtschaft ist groß. Um die Milliardenlöcher im Bundeshaushalt 2024 nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu stopfen, hatte die Bundesregierung vergangene Woche unter anderem Kürzungen im Agrarbereich verkündet. Konkret sehen die Pläne vor, Vergünstigungen für den Agrardiesel sowie die Kfz-Steuerbefreiung für die Land- und Forstwirtschaft zu streichen.

Ein No-Go aus Sicht der rund 262.776 landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland. Laut einer Schätzung des unterfränkischen Bauernverbands wären zirka 8000 Betriebe von den Einbußen betroffen, also 90 Prozent aller Höfe in Unterfranken. Da Landwirte erst ab einem entsprechenden Verbrauch auf die Subventionen zugreifen können, treffen die Einsparungen in erster Linie größere Betriebe.

