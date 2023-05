Kommentar: Wehe, ihr wollt uns erziehen! Der Würzburger Wurststreit und das Recht auf Unbelehrbarkeit

Plus Ein vegetarischer Hafensommer in der Heimat der Blauen Zipfel? Darüber regen sich viele auf. Warum wollen wir nichts mehr dazulernen, fragt sich unser Autor.

Nix darf man mehr. In Urlaub fliegen, dicke Autos fahren, mit Öl oder Gas heizen, Fleisch essen. Alles strikt verboten. Noch nicht ganz, aber bald. Weil schlecht fürs Klima. Jetzt aber schon als moralisch höchst verwerflich eingestuft.

Wie geht's weiter? Zwangsfußgängerisierung, Zwangsumtausch Auto gegen Lastenfahrrad, Zwangsvegetarisierung von Amts wegen? Glaubt man der Aufregung um das Würzburger Festival Hafensommer, stehen wir kurz davor. Zumindest in der Essensfrage.