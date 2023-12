Würzburg

11:00 Uhr

Weihnachten bei der Bundeswehr: So feiert ein Soldat aus Veitshöchheim Weihnachten im Auslandseinsatz in Litauen

Oberleutnant René befindet sich im Auslandseinsatz in Litauen für die Bundeswehr. Normalerweise ist er in Veitshöchheim (Lkrs. Würzburg) stationiert.

Plus Vier Monate wird der Bundeswehrsoldat aus Veitshöchheim (Lkrs. Würzburg) von seiner Familie getrennt sein – auch über Weihnachten. Wie feiert man Weihnachten in der Kaserne?

Von Gina Thiel Artikel anhören Shape

René wird dieses Weihnachten nicht mit seiner Frau und den vier Kindern verbringen können. Denn seit dem 23. Oktober befindet sich der Berufssoldat, der seinen Nachnamen nicht in der Zeitung lesen möchte, in seinem ersten Auslandseinsatz für die Bundeswehr. Über 1000 Kilometer entfernt von seiner Familie sorgt er, gemeinsam mit 1700 Kameradinnen und Kameraden, in Litauen für die Sicherheit der osteuropäischen Nato-Mitgliedsstaaten.

Der 35-Jährige ist seit 2008 Teil der Bundeswehr und inzwischen als Personaloffizier im Fernmeldebataillon der 10. Panzerdivision in Veitshöchheim stationiert. Bis Februar wird er seine Truppe in Litauen mit administrativen Tätigkeiten und Personalkoordination unterstützen. Dafür verzichtet er auf das gemütliche Zusammensitzen im Kreis der Familie und verbringt das Fest stattdessen mit seinen Kameradinnen und Kameraden aus sieben verschiedenen Nationen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen