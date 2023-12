Würzburg

11:00 Uhr

Weihnachten hinter Gittern: So erlebt ein Gefangener der JVA Würzburg das zweite Fest im Knast

Weihnachten hinter Gittern. Ein Einblick in die JVA am Friedrich-Bergius-Ring in Würzburg. Vereinzelt hängt Weihnachtsschmuck an der Decke als Versuch, etwas weihnachtliche Stimmung im Gefängnis zu verbreiten.

Plus Wie wird Weihnachten im Gefängnis gefeiert und werden dort auch Geschenke verteilt? Ein Gefangener berichtet, wie er das zweite Weihnachtsfest in der JVA Würzburg verbringt.

Von Gina Thiel

Normalerweise würde Peter A. an den Festtagen seinen Weihnachtsanzug aus dem Schrank holen und sich gemeinsam mit seinem Vater im Partnerlook vor den Fernseher setzen. Zusammen würden sie dann Weihnachtfilme schauen, "am liebsten 'Kevin allein zu Haus', den mag ich am meisten" und die besinnliche Zeit genießen. In diesem Jahr bleibt ihm nur das Bild, das an einer Pinnwand in seinem Zimmer hängt, als Erinnerung an die Familientradition.

Denn Peter A. sitzt seit 19 Monaten im Gefängnis, erst in der Justizvollzugsanstalt Bayreuth, im Mai dieses Jahres wurde er in die JVA Würzburg überstellt. Seinen echten Namen möchte er nicht nennen. Im Gefängnis sehen die Weihnachtstage ganz anders aus als in Freiheit, sagt er. " Weihnachten ist das Fest der Liebe und der Geselligkeit – das fällt hier weg." Das vergangene Weihnachtsfest in Bayreuth beschreibt der Anfang 20-Jährige als "trist, monoton und unspektakulär". Lediglich viel Freizeit habe er über die Feiertage gehabt, denn dann würde auch das Arbeiten in den Gefängnissen wegfallen.

