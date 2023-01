Christbaum entsorgen in Augsburg und Umgebung: So geht's

Viele Menschen bauen am 6. Januar ihren Christbaum ab. Aber wohin damit? Von der Abholung bis zur Abgabe – so werden Sie Ihren Baum in und um Augsburg 2023 los.

Wohin mit dem alten Christbaum? Städte und Gemeinden in Augsburg und Umgebung halten es mit Abholung und Entsorgung der Bäume 2023 wieder unterschiedlich. Ein Überblick:

Weihnachtsbaum entsorgen in der Stadt Augsburg

Stadt Augsburg: In Augsburg gibt es zwei Möglichkeiten, sich von ausgedienter Tanne oder Fichte zu trennen. Das teilt der Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg (AWS) mit. Sie können den komplett abgeschmückten Baum an einem gut zugänglichen Platz vor Ihrem Haus an der Anfahrtsstraße abstellen - am besten dort, wo sonst auch die Mülltonnen zur Abholung bereitgestellt werden. Die Wertstoffabfuhrt fährt das Stadtgebiet ab und sammelt die Christbäume dann zwischen dem 2. Januar und dem 2. Februar 2023 kostenlos ein.

Die zweite Möglichkeit: Am Wertstoff- & Service-Punkt Deponie Augsburg Nord (beim "Müllberg") werden die komplett abgeschmückten Bäume kostenlos angenommen. Die Adresse lautet: Oberer Auweg 11, Anfahrt ist über die Gersthofer Straße.

Der AWS weist darauf hin, dass Christbäume nicht über die Braune Tonne entsorgt werden sollen. Komplett abgeschmückt bedeutet: Die Bäume müssen frei von Lametta, Kerzen und sonstiger Dekoration sein.

Termine, Sammel-Aktionen und Abgabestellen im Landkreis Aichach-Friedberg

Landkreis Augsburg-Friedberg: In Aichach, Oberbernbach, Algertshausen, Ober- und Unterwittelsbach, Untergriesbach, Klingen, Griesbeckerzell, Unterschneitbach, Ecknach und nach Absprache in anderen Ortschaften holen Pfadfinder am Samstag, 14. Januar, ab 9 Uhr alte Christbäume gegen eine Spende von drei Euro ab und entsorgen sie. Die Anmeldung dafür läuft noch bis zum 11. Januar online.

Auch in Friedberg sammeln Pfadfinder der DPSG und PSG mit Unterstützung der Pfadfinderfreunde Friedberg 2023 wieder Weihnachtsbäume ein. Der Termin dafür ist Samstag, 14. Januar 2023.Neben Friedberg werden auch Haberskirch, Hügelshart, Ottmaring, Rederzhausen, Stätzling, Wiffertshausen und Wulfertshausen angesteuert. Die Gebühr beträgt drei Euro. Noch bis zum 4. Januar können Sie sich per Mail an christbaum@dpsg-friedberg.de oder vor Ort im Café Divano in Friedberg (Pfarrstraße 1) für die Sammelaktion anmelden. Weitere Infos gibt es auf der Website der DPSG.

Auch die Wertstoffsammelstellen im Landkreis Aichach-Friedberg nehmen den ausgedienten Christbaum an. Hier finden Sie die Annahmestellen für Grüngut und deren Öffnungszeiten.

In Pöttmes kann der Baum jeweils samstags am 7. Januar 2023 und am 4. Februar 2023 von 13 bis 15 Uhr am Volksfestplatz entsorgt werden. In Schiltberg ist die Annahmestelle am Samstag, 14. Februar, von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Pro Baum fällt eine Gebühr von vier Euro an. Das Landratsamt weist daraufhin, dass die Bäume abgeschmückt sein müssen.

Abholung und Sammeltermine für Christbäume im Landkreis Augsburg

Landkreis Augsburg: Im Landkreis Augsburg organisieren Vereine und die Gemeinden die Entsorgung der Christbäume. Der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) hat eine Liste zusammengestellt, in welcher Gemeinde und zu welchem Zeitpunkt die Tannenbäume eingesammelt werden. Der AWB weist daraufhin, dass Sie sich eventuell vorab Banderolen für die Sammlung besorgen müssen. Hier ein Überblick über Sammeltermine der einzelnen Gemeinden: