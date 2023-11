Würzburg

04:00 Uhr

Weihnachtseinkäufe ohne Parkgebührenstress: Wo das in Würzburg noch möglich ist

Blick auf den kostenlosen Parkplatz an der Feggrube in Würzburg. Bald beginnt die Zeit der Weihnachtseinkäufe. Wo kann man in Einkaufsnähe überhaupt noch kostenlos parken, sofern was frei ist?

Plus Die Adventszeit und damit die Zeit der Weihnachtseinkäufe naht. Und da stellt sich wie jedes Jahr die Frage: Wo kann man beim Einkaufen in der Stadt noch kostenlos parken?

Von Ernst Lauterbach Artikel anhören Shape

Das Jahresende rückt näher und die Adventswochenenden, die von vielen, die nicht gerne im Internet ihr Geld ausgeben, für die Weihnachtseinkäufe genutzt werden, stehen vor der Tür. Denn wie es so ist: Weihnachten kommt immer sehr überraschend, und so drängt es alle gleichzeitig in die Stadt. Und weil die Weihnachtseinkäufe ordentlich ins Kontor schlagen und nicht jeder Lust hat, mit Tüten und Taschen bepackt Bus und Bahn zu nutzen, sind Parkplätze, vor allem kostenlose, sehr begehrt.

Aber deren Zahl hat sich im vergangenen Jahr verringert. So kostet es seit Juli nun auch am Geschwister-Scholl-Platz, in der Saalgasse, am Ludwigkai zwischen Sanderglacisstraße und Arndtstraße und am dortigen Mainufer und auch auf dem kleinen Parkplatz an der Kreuzung der Zeller, Frankfurter und Höchberger Straße Geld, wenn man sein Auto abstellen möchte. Die Parkplätze an der Umweltstation und beim Nautiland am Nigglweg sind schon seit April vorigen Jahres nicht mehr kostenlos.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen