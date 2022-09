Weihnachtsmärkte Allgäu 2022: Termine, Fotos, Advent, Christkind, Bad Hindelang, Kempten, Füssen, Kaufbeuren, Memmingen, Marktoberdorf, Lindenberg, Lindau

Endlich wieder Weihnachtsmärkte im Allgäu: Wann finden die Veranstaltungen 2022 in Bad Hindelang, Kempten, Memmingen und Kaufbeuren statt? Termine im Überblick.

Die Nikolaus-, Advents-, Christkindles- und Weihnachtsmärkte 2022 im Allgäu: Egal ob Bad Hindelang, Kempten, Memmingen, Sonthofen, Kaufbeuren, Immenstadt, Füssen, Marktoberdorf, Lindau oder Mindelheim - viele Einheimische und Touristen haben sich nach den Corona-Lockdowns und Einschränkungen danach gesehnt, in diesem Winter wieder einen Weihnachtsmarkt im Allgäu zu besuchen. 2021 und 2020 mussten die meisten Veranstaltungen wegen Corona abgesagt werden. In diesem Jahr sieht es allerdings anders aus. In unserer Übersicht erfahren Sie:

Erlebnis-Weihnachtsmarkt Bad Hindelang lockt Zehntausende an

Wann finden die Weihnachtsmärkte 2022 im Allgäu statt?

Wann gab es die ersten Weihnachtsmärkte im Allgäu ?

Weihnachtsmärkte in Allgäuer Städten, Gemeinden und Dörfern

Wenn die Schneeflocken in den Allgäuer Tälern fallen, und es wieder nach gebrannten Madeln, Heißen Maroni, Kerzen oder Räucherstäbchen duftet, ist es wieder soweit: Die Weihnachtsmärkte im Allgäu öffnen mit ihren Hütten und Buden.

Ihr Zauber zieht auch in der Region seit langer Zeit die Menschen in seinen Bann - allerdings nicht nur in großen Städten wie Kempten, Memmingen und Kaufbeuren: Viele kleine Allgäuer Gemeinden und Dörfer haben längst ihren eigenen Weihnachts-, Nikolaus- oder Christkindlesmarkt.

Ab 2023 ändert sich einiges beim größten Allgäuer Weihnachtsmarkt in Bad Hindelang

Der Erlebnis-Weihnachtsmarkt in Bad Hindelang (Oberallgäu) strahlt zudem am kräftigsten über die Grenzen des Allgäus hinaus und lockt Zehntausende Touristen wie auch Einheimische jedes Jahr an. Der Markt soll 2022 wie vor Corona zehn Tage am Stück geöffnet sein.

Ab 2023 soll sich das allerdings ändern, wie Anja Weber hier erklärt - sie ist Geschäftsführerin der Genossenschaft „Wir für Bad Hindelang“, die den Weihnachtsmarkt in der Ortsmitte durchführt. Heuer gibt es in Bad Hindelang außerdem zum Weihnachtsmarkt keine alpenländische Oper im Kurhaus.

Welche Weihnachtsmärkte sind 2022 im Allgäu geplant?

Weihnachtsmarkt in Kempten von Mittwoch, 23. November, bis Donnerstag, 22. Dezember 2022

Weihnachtsmarkt in Leutkirch ( Westallgäu ) von Donnerstag, 24., bis Sonntag, 27. November 2022





( ) von Donnerstag, 24., bis Sonntag, 27. November 2022 Lindauer Hafenweihnacht ( Bodensee ) von Donnerstag, 24. November, bis Sonntag, 18. Dezember 2022





( ) von Donnerstag, 24. November, bis Sonntag, 18. Dezember 2022 Erlebnis-Weihnachtsmarkt Bad Hindelang ( Oberallgäu ) von Freitag, 25. November, bis Sonntag, 4. Dezember 2022





Immenstädter Christkindlesmarkt ( Oberallgäu ) von Freitag, 25., bis Sonntag, 27. November 2022





( ) von Freitag, 25., bis Sonntag, 27. November 2022 Weihnachtsmarkt Kißlegg ( Westallgäu ) von Freitag, 25., bis Sonntag, 27. November 2022





( ) von Freitag, 25., bis Sonntag, 27. November 2022 Zeughausmarkt Lindau ( Bodensee ) von Freitag, 25., bis Sonntag, 27. November 2022





( ) von Freitag, 25., bis Sonntag, 27. November 2022 Memminger Christkindlesmarkt von Freitag, 25. November, bis Sonntag, 18. Dezember 2022





von Freitag, 25. November, bis Sonntag, 18. Dezember 2022 Nikolausmarkt Altstädten bei Sonthofen ( Oberallgäu ) am Samstag, 26. November 2022





( ) am Samstag, 26. November 2022 Adventsabend Blaichach ( Oberallgäu ) am Samstag, 26. November 2022





( ) am Samstag, 26. November 2022 Heimenkircher Adventsmarkt ( Westallgäu ) am Samstag, 26. November 2022





( ) am Samstag, 26. November 2022 Weihnachtsmarkt Buchenberg ( Oberallgäu ) von Samstag, 26., bis Sonntag, 27. November 2022





( ) von Samstag, 26., bis Sonntag, 27. November 2022 Dietmannsrieder Weihnachtsmarkt ( Oberallgäu ) von Samstag, 26., bis Sonntag, 27. November 2022





( ) von Samstag, 26., bis Sonntag, 27. November 2022 Adventsmarkt Schloss Hopferau ( Ostallgäu ) von Samstag, 26., bis Sonntag, 27. November 2022

Lindenberger Weihnachtsmarkt in Buchloe ( Ostallgäu ) von Samstag, 26., bis Sonntag, 27. November 2022





in ( ) von Samstag, 26., bis Sonntag, 27. November 2022 Oberstdorfer Advent ( Oberallgäu ) von Samstag, 26. November, bis Samstag, 17. Dezember 2022





( ) von Samstag, 26. November, bis Samstag, 17. Dezember 2022 Weihnachtsmarkt Ottobeuren ( Unterallgäu ) von Samstag, 26., bis Sonntag, 27. November 2022





( ) von Samstag, 26., bis Sonntag, 27. November 2022 Weihnachtsmarkt Scheidegg ( Westallgäu ) von Samstag, 26., bis Sonntag, 27. November 2022





( ) von Samstag, 26., bis Sonntag, 27. November 2022 Weihnachtsmarkt in Wangen ( Westallgäu ) jeweils am Samstag, 26. November sowie 3., 10. und 17. Dezember 2022





( ) jeweils am Samstag, 26. November sowie 3., 10. und 17. Dezember 2022 Weihnachtsmarkt in Simmerberg ( Westallgäu ) am Sonntag, 27. November 2022





( ) am Sonntag, 27. November 2022 Isnyer Schlossweihnacht ( Westallgäu ) von Mittwoch, 30. November, bis Sonntag, 4. Dezember 2022





( ) von Mittwoch, 30. November, bis Sonntag, 4. Dezember 2022 Mindelheimer Weihnachtsmarkt ( Unterallgäu ) von Donnerstag, 1., bis Sonntag, 11. Dezember 2022





( ) von Donnerstag, 1., bis Sonntag, 11. Dezember 2022 Christkindlmarkt Buchloe ( Ostallgäu ) von Freitag, 2., bis Sonntag, 4. Dezember 2022





( ) von Freitag, 2., bis Sonntag, 4. Dezember 2022 Romantischer Adventsmarkt in Füssen ( Ostallgäu ) von Freitag, 2., bis Sonntag, 4. Dezember, sowie von Freitag, 9., bis Sonntag, 11. Dezember 2022





( ) von Freitag, 2., bis Sonntag, 4. Dezember, sowie von Freitag, 9., bis Sonntag, 11. Dezember 2022 Bethlehemer Dorfweihnacht in Lengenwang ( Ostallgäu ) von Freitag, 2., bis Sonntag, 4. Dezember 2022





( ) von Freitag, 2., bis Sonntag, 4. Dezember 2022 Weihnachtsmarkt Marktoberdorf ( Ostallgäu ) von Freitag, 2., bis Sonntag, 11. Dezember 2022





( ) von Freitag, 2., bis Sonntag, 11. Dezember 2022 Sonthofer Klausenmarkt ( Oberallgäu ) von Freitag, 2., bis Dienstag, 6. Dezember 2022





( ) von Freitag, 2., bis Dienstag, 6. Dezember 2022 Weihnachtsmarkt und Kunsthandwerkermarkt Bad Wörishofen ( Unterallgäu ) an den Wochenenden 3./4., 10./11. und 17./18. Dezember 2022





( ) an den Wochenenden 3./4., 10./11. und 17./18. Dezember 2022 Weihnachtsmarkt in Lindenberg ( Westallgäu ) am Samstag, 3. Dezember 2022





( ) am Samstag, 3. Dezember 2022 Weitnauer Christkindlesmarkt ( Oberallgäu ) am Samstag, 3. Dezember 2022





( ) am Samstag, 3. Dezember 2022 Nesselwanger Adventsmarkt ( Ostallgäu ) am Sonntag, 4. Dezember 2022





( ) am Sonntag, 4. Dezember 2022 Kulinarischer Nikolausmarkt in Schwangau ( Ostallgäu ) am Sonntag, 4. Dezember 2022





( ) am Sonntag, 4. Dezember 2022 Nikolausmarkt in Leutkirch ( Westallgäu ) am Montag, 5. Dezember 2022





( ) am Montag, 5. Dezember 2022 Weihnachtsmarkt Oberreute ( Westallgäu ) am Samstag, 10. Dezember 2022





( ) am Samstag, 10. Dezember 2022 Christkindlestreff der Lions in Sonthofen ( Oberallgäu ) am Samstag, 10. Dezember 2022





( ) am Samstag, 10. Dezember 2022 Waaler Advent ( Ostallgäu ) von Samstag, 10., bis Sonntag, 11. Dezember 2022





( ) von Samstag, 10., bis Sonntag, 11. Dezember 2022 Pfrontener Weihnachtsmarkt ( Ostallgäu ) am Sonntag, 11. Dezember 2022





( ) am Sonntag, 11. Dezember 2022 Nikolausballonstart auf dem Marktanger in Sonthofen ( Oberallgäu ) am Sonntag, 11. Dezember 2022





( ) am Sonntag, 11. Dezember 2022 Bühler Seeweihnacht am Großen Alpsee in Immenstadt ( Oberallgäu ) von Freitag, 16., bis Sonntag 18. Dezember 2022





( ) von Freitag, 16., bis Sonntag 18. Dezember 2022 Weihnachtsmarkt in Fischen ( Oberallgäu ) am Sonntag, 18. Dezember 2022





Diese Termine sind noch offen

Adventsmarkt Muthmannshofen in Altusried

Muthmannshofen in Winterfest Bad Grönenbach

Vorweihnacht im Dorf in Burgberg

Weihnachtsmarkt in Buching ( Halblech )

in ( ) Trauchgauer Weihnachtsmarkt ( Halblech )

( ) Weihnachtsmarkt Kaufbeuren

Weihnachtsmarkt Riezlern ( Kleinwalsertal )

( ) Nikolausmarkt Lauben

Lauben Weihnachtsmarkt der Umweltstation Unterallgäu in Legau

der Umweltstation in Weihnachtsmarkt in Friesenhofen bei Leutkirch

in bei Gebrazhofer Weihnachtsmarkt bei Leutkirch

bei Weihnachtsmarkt der Lindenberger Werkstätten

der Lindenberger Werkstätten Weihnachtsmarkt in Mauerstetten

in Adventsmarkt der Unterallgäuer Werkstätten in Memmingen

der Unterallgäuer Werkstätten in Berger Weihnachtshütten in Memmingerberg

Wintermarkt „Adventsduft & Lichterglanz“ Oberstaufen

Weihnachtsmarkt in Oy-Mittelberg

in Rettenberger Christkindelsmarkt

Weihnachtsmarkt beim Elle in Schwangau

beim Elle in Schwangauer Wintermarkt

Sulzberger Weihnachtsdorf

Weihnachtsmarkt in Rauns bei Waltenhofen

Welche beliebten Weihnachtsmärkte gibt es über die Grenzen des Allgäus hinaus?

Weihnachtsmarkt in Illertissen ( Landkreis Neu-Ulm ) von Freitag, 25., bis Sonntag, 27. November sowie von Freitag, 2., bis Sonntag, 4. Dezember

( ) von Freitag, 25., bis Sonntag, 27. November sowie von Freitag, 2., bis Sonntag, 4. Dezember Weihnachtsmarkt Schongau (Landkreis Weilheim-Schingau ) von Donnerstag, 1., bis Sonntag, 11. Dezember

Sie kennen einen Weihnachtsmarkt, den wir noch nicht erwähnt haben? Schreiben Sie uns: digitalteam@azv.de

Viele Touristen verbinden die Weihnachtsmärkte mit einem Kurzurlaub im Allgäu. Ob es auch 2022 Einschränkungen bei den Märkten wegen der Corona-Pandemie und der hohen Energie-Preise gibt, ist noch unklar. Bei der Suche nach freien Zimmern und Betten helfen die Touristenbüros und Gemeinden weiter. Dort gibt es auch ergänzende Informationen zu Anfahrt und Parken rund um die Weihnachtsmärkte. Wer ohnehin auf den Weihnachtsmärkten im Allgäu unterwegs ist, sollte sich den 4. und 5. Dezember vormerken. Dann finden im Regelfall Bärbeles- und Klausentreiben im Allgäu statt.

Wann gab es die ersten Weihnachtsmärkte im Allgäu?

Die Geschichte der Weihnachtsmärkte im Allgäu beginnt im 14. Jahrhundert. Damals kamen die Stadtoberen auf die Idee, in der Adventszeit den Handwerkern im Ort eine Gelegenheit zu bieten, ihre Produkte auf dem zentralen Marktplatz anzubieten. Die Handwerker nahmen das Angebot natürlich dankend an. Sie errichteten Verkaufsstände, vollgepackt mit geflochtenen Körben, mit selbst gebasteltem Spielzeug, mit Sternen oder Kugeln.

Im 14. Jahrhundert dürften die Besucher von Weihnachtsmärkten zwar vergeblich nach Christstollen, Spekulatius oder Pfannkuchen Ausschau gehalten haben. An ihr leibliches Wohl wurde allerdings auch in der Geburtsstunde der Weihnachtsmärkte gedacht - in Form von gerösteten Kastanien, Mandeln oder Nüssen.

Der Sinn des Weihnachtsmarkts ist bis heute der gleiche geblieben: Er soll Treffpunkt für Menschen sein, um sich auszutauschen, zu schauen, zu hören und zu staunen. Und dennoch hat sich im Laufe der Jahre vieles verändert und weiterentwickelt.