Würzburg

17:00 Uhr

Weihnachtsmärkte in der Region Würzburg 2023: Termine, Öffnungszeiten, Besonderheiten

Zahlreiche Menschen besuchen den Weihnachtsmarkt in der Innenstadt von Würzburg.

Plus Keine zwei Monate mehr, dann steht Weihnachten vor der Tür. Hier eine Übersicht, wo bald schon gebummelt, Glühwein getrunken und Geschenkartikel gekauft werden können.

Von Paula Breukel

Besinnliche Lieder, funkelnde Lichter und verführerischer Duft nach Glühwein - die Vorweihnachtszeit steht vor der Tür und in Würzburg und der Region laden wieder zahlreiche Weihnachtsmärkte zum Verweilen ein.

1. Würzburger Weihnachtsmarkt

Auf dem Würzburger Weihnachtsmarkt können sich Kinder über den Nikolaus am 6.Dezember freuen. Die feierliche Eröffnung findet mit dem Würzburger Oberbürgermeister Christian Schuchardt am 1. Dezember ab 17.30 Uhr statt. Das offene Weihnachtssingen beginnt am 3. Adventssonntag, 17. Dezember, um 18 Uhr im Ehrenhof des Rathauses.

