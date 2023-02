Würzburg

Weil die meisten Bewohner schwerhörig sind: Wie Heime im Landkreis Würzburg jetzt die Maskenpflicht kippen

Plus Fast überall sind die Corona-Schutzmaßnahmen aufgehoben, nicht so in der Altenpflege. Die Kritik der Träger wird lauter. Sie gehen auf eigene Faust dagegen vor.

Träger stationärer Einrichtungen und ambulanter Dienste in der Altenpflege machen weiter Druck für eine Aufhebung der Corona-Schutzmaßnahmen. Teilweise reißt ihnen der Geduldsfaden: Auf eigene Faust schaffen sie jetzt im Landkreis Würzburg die Maskenpflicht de facto ab. Der Kniff: Man erklärt Pflegebedürftige pauschal für schwerhörig.

